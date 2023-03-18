Йоканович: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате

Главный тренерподвел итог матча против(1:0) в рамках 20-го тура РПЛ.

Единственный гол на 90-й минуте игры забил нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

«Нужно отдать должное команде "Урал". Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.

У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.