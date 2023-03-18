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    «Атлетик» на выезде справился с «Вальядолидом»

    «Вальядолид» — «Атлетик»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде одолел «Вальядолид» со счетом 3:1.

    «Атлетик»
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    «Атлетик»

    На голы Иньиго Мартинеса, Горки Гурусеты и Микеля Весги хозяева смогли ответить точным ударом Кайла Ларина.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Атлетик 1:3
    Голы: 0:1 Иньиго Мартинес (30'), 0:2 Горка Гурусета (57'), 1:2 Кайл Ларин (74'), 1:3 Микель Весга (пенальти) (78') Вальядолид: Серхио Асенхо, Ivan Fresneda Corraliza (Серхио Леон, 58'), Санчес Хавьер, Джавад Эль-Амик (Хоакин Фернандес, 46'), Серхио Эскудеро (Manuel Pozo, 72'), Мончи, Кике Перес (Альваро Агуадо, 58'), Гонсало Плата, Иван Санчес, Оскар Плано (Лукас Оласа, 72'), Кайл Ларин Атлетик: Горка Гурусета (Алехандро Беренгер, 75'), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 83'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 83'), Нико Уильямс (Микель Баленсиага, 90'), Дани Гарсия, Микель Весга, Юри Берчиче (Ойер Саррага, 90'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана, Хулен Агирресабала Предупреждения: Санчес Хавьер (6'), Юри Берчиче (23'), Кайл Ларин (89'), Микель Весга (90 + 1')

    Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» 28 пунктов и 14-я строчка.

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