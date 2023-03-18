Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Бавария»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диогу Лейте («Унион»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»);
нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).
Сборная Португалии 23 марта сыграет с Лихтенштейном 23 марта, а 26-го — с Люксембургом.
Напомним, вскоре после ЧМ-2022 сборную Португалии возглавил испанец Роберто Мартинес, который ранее работал в сборной Бельгии.