«Реал Сосьедад» — «Рома»: счет 0:0, обзор матча

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между испанскими итальянскойзавершился вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд открыть счет не увенчались успехом.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Реал Сосьедад — Рома 0:0 Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Алекс Солас, 71'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико Сальгуэро, Брайс Мендес (Мохамед-Али Чо, 79'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва, Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 62'), Микель Оярсабаль (Такэфуса Кубо, 71') Рома: Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 76'), Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 87'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп (Никола Залевский, 42'), Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Руй Патрисиу Предупреждения: Рик Карсдорп (6'), Игор Субельдия (13'), Джанлука Манчини (17'), Диего Рико Сальгуэро (39'), Карлос Фернандес (88')

Таким образом, «Рома» благодаря победе в первой игре со счетом 2:0 смогла пройти «Реал Сосьедад» и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.