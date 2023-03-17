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    «Рома» пробилась в 1/4 финала Лиги Европы

    «Реал Сосьедад» — «Рома»: счет 0:0, обзор матча

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Реал Сосьедад Рома
    Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между испанским «Реалом Сосьедад» и итальянской «Ромой» завершился вничью.

    «Рома»
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    «Рома»

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд открыть счет не увенчались успехом.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Реал Сосьедад — Рома 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Алекс Солас, 71'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико Сальгуэро, Брайс Мендес (Мохамед-Али Чо, 79'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва, Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 62'), Микель Оярсабаль (Такэфуса Кубо, 71') Рома: Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 76'), Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 87'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп (Никола Залевский, 42'), Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Руй Патрисиу Предупреждения: Рик Карсдорп (6'), Игор Субельдия (13'), Джанлука Манчини (17'), Диего Рико Сальгуэро (39'), Карлос Фернандес (88')

    Таким образом, «Рома» благодаря победе в первой игре со счетом 2:0 смогла пройти «Реал Сосьедад» и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

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