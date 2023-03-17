В «Динамо» отреагировали на результаты жеребьевки Кубка России

Генеральный директорпрокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором соперником московской команды будетиз Тольятти.

«Прежде всего, мы рады, что в результате жеребьевки проведем матч дома: это хорошая новость для наших болельщиков.

Что касается соперника, то "Акрон" в предыдущем раунде прошел "Локомотив", находится в хорошей форме. Будем серьезно готовиться к этой игре», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В этом раунде будет один матч. Потерпевшие поражение выбывают из турнира, победители идут во второй этап раунда и сыграют с покинувшими Путь РПЛ командами.

В другом полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и «Ростов».