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    В «Динамо» отреагировали на результаты жеребьевки Кубка России

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Акрон
    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором соперником московской команды будет «Акрон» из Тольятти.

    Павел Пивоваров
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    Павел Пивоваров

    «Прежде всего, мы рады, что в результате жеребьевки проведем матч дома: это хорошая новость для наших болельщиков.

    Что касается соперника, то "Акрон" в предыдущем раунде прошел "Локомотив", находится в хорошей форме. Будем серьезно готовиться к этой игре», — приводит слова Пивоварова Sport24.

    В этом раунде будет один матч. Потерпевшие поражение выбывают из турнира, победители идут во второй этап раунда и сыграют с покинувшими Путь РПЛ командами.

    В другом полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и «Ростов».

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