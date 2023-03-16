«Оренбург» подтвердил продление контракта с Личкой

объявил о продлении контракта с главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с чешским специалистом рассчитано до лета 2024 года.

«Надо сказать вам спасибо. Всегда говорю, что я, как тренер без команды не смог бы добиться тех результатов, которые есть. Их мы добиваемся вместе, а не я, как главный тренер.

Для меня большой плюс остаться и работать дальше с вами. Заслуга этого контракта не только моя, но наша, всех вместе», — сказал Личка.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года.

«Оренбург» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.