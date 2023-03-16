Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и определились все участники четвертьфинала.

Во второй раунд плей-офф главного клубного турнира Европы вышли «Реал», «Наполи», «Бавария», «Интер», «Челси», «Милан», «Бенфика» и «Манчестер Сити».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.