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    • «Реал» минимально выиграл у «Ливерпуля» и сыграет в 1/4 Лиги чемпионов
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    Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов

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    В среду, 15 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и определились все участники четвертьфинала.

    Лига чемпионов
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    Лига чемпионов

    Во второй раунд плей-офф главного клубного турнира Европы вышли «Реал», «Наполи», «Бавария», «Интер», «Челси», «Милан», «Бенфика» и «Манчестер Сити».

    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

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