Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов Фото: globallookpress.com
Во второй раунд плей-офф главного клубного турнира Европы вышли «Реал», «Наполи», «Бавария», «Интер», «Челси», «Милан», «Бенфика» и «Манчестер Сити».
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.
Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.