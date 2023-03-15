Нападающий «Урала» Влут оценил уровень команд в РПЛ

Нападающийрассказал об уровне игры в российской Премьер-лиге.

«Сложно сравнить уровни чемпионатов Казахстана, Италии, Швейцарии и России. Думаю, я приспособился к уровню российской лиги! РПЛ отличается от Голландии. Это хороший, сильный чемпионат.

Считаю, что РПЛ до сих пор остается в топ-10 лиг Европы. Конечно, раньше было больше топовых игроков, а сейчас скорее играют молодые, но тоже качественные футболисты», — сказал Влут «СЭ».

В нынешнем сезоне Влут провел 7 матчей за «Урал» в Премьер-лиге и забил 3 гола. Екатеринбургская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 25-ю очками в активе.