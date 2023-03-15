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    Ташуев: Основная проблема — не было мужского духа, который нужно возвращать

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался относительно поединка Кубка России против «Краснодара» (0:3).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Был разговор с командой, пытаемся разобраться по горячим следам, хоть это и не всегда правильно. Сейчас мы считаем, что это правильно.

    Немножко аморфно стали играть в футбол. Мы не великие футболисты, наша команда ценится своей сплоченностью, она боевая. Агрессия немного пропала.

    Основная проблема — не было агрессивного начала, мужского духа, который нужно возвращать. Немного не уловил, от чего произошла красная карточка», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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