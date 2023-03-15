Ташуев: Основная проблема — не было мужского духа, который нужно возвращать

Главный тренервысказался относительно поединка Кубка России против(0:3).

«Был разговор с командой, пытаемся разобраться по горячим следам, хоть это и не всегда правильно. Сейчас мы считаем, что это правильно.

Немножко аморфно стали играть в футбол. Мы не великие футболисты, наша команда ценится своей сплоченностью, она боевая. Агрессия немного пропала.

Основная проблема — не было агрессивного начала, мужского духа, который нужно возвращать. Немного не уловил, от чего произошла красная карточка», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России.