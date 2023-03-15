Ивич: Мы готовились к тяжелой игре и правильно сыграли в плане тактики

Главный тренерподвел итог матча Кубка России против грозненского(3:0).

«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у "Ахмата", конечно, нам было легче.

"Ахмат" является одной из лучших команд лиги в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника. Мы готовились к тяжелой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России.