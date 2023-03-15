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    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
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    Холанн: Победа со счетом 7:0 — это потрясающе

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился впечатлениями от пента-трика в ворота «Лейпцига» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Это большой вечер. Во-первых, я горжусь тем, что играю в этом турнире, мне это нравится. Пять голов! Победа со счетом 7:0 — это потрясающе.

    У меня туман в голове. Я помню, как бил, но еще не задумывался, какой из этих пяти мячей мне понравился больше. Устал их праздновать. Моя суперсила — забивать голы. Сегодня их было много. Я просто бил, пытаясь отправить мяч туда, где нет вратаря.

    План на игру? Мы работали над прессингом, особенно дома, нам нужно было просто бегать и прессинговать, а мяч контролировать мы хорошо умеем. На мой взгляд, мы должны делать это еще больше. По сравнению с прошлым годом, клуб теперь может играть с нападающим, и это то, что я пытаюсь дать ему.

    Моя замена на 63-й минуте? Я сказал Гвардиоле, что хотел сделать двойной хет-трик, но разве я мог ему возразить?» — цитирует Холанна BBC.

    Прошлая игра закончилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ман Сити» выиграл с общим результатом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.

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