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    Абаскаль рассказал, почему «Спартак» не смог обыграть «Урал»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в первом матче с «Уралом» (1:1) в Кубке России.

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    «Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч, который мы играли с "Уралом" в чемпионате.

    Могло показаться, что мы контролировали игру. Особенно после первого гола. Но "Урал" — команда, которая умеет обороняться. Это команда, которая, как известно, с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать, выживать в разных ситуациях. И это произошло.

    Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли его конвертировать в голы. Я не хочу искать оправданий, не хочу, чтобы это было оправданием, но не могу не отметить, что состояние нашего поле было не лучшим. Это было, скорее, на руку сопернику. Ждем наступления весны, чтобы этот компонент улучшался.

    В концовке у нас появились моменты, мы делали подачи. За последние 10 минут мы создали три опасных момента, был момент у Промеса.

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    • Сейчас все открыто — любая команда может пройти дальше. Нас ждет очень сложный выезд в Екатеринбург, куда мы должны поехать с пониманием, что будет еще сложнее. Мы должны показать наши силу и желание, наши амбиции», — приводит слова испанского тренера пресс-служба красно-белых.

    Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

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