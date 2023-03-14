Главный тренер «Кристал Пэласа» Виейра: Мы забиваем недостаточно голов

Главный тренеррассказал причины неудачного выступления команды в 2023 году.

«Очевидно, что мы забиваем недостаточно голов — это просто факт. Мы должны играть лучше и создавать больше моментов.

Речь идёт о том, чтобы больше играть в последней трети, иметь больше игроков внутри штрафной, о качестве наших действий и изменении нашего мышления.

Но я уверен в том, что мы делаем. Я уверен в себе как в тренере. Я верю в игроков, с которыми работаю каждый день», — приводит слова Виейра Sky Sports.

В 2023 году «Кристал Пэлас» ни разу не побеждал, команда на протяжении 11 матчей во всех турнирах, вылетел из Кубка Англии и занимает 12-е место в таблице АПЛ, опережая зону вылета на 3 очка.