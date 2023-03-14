Тавареш в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»

Томаш Тавареш Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.
Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Заньковский.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.
Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.
Матч между этими командами пройдет 14 марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.