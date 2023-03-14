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    Тавареш в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Урал
    Стали известны составы на матч полуфинала Кубка России «Спартак»«Урал».

    Томаш Тавареш
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    Томаш Тавареш

    «Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.

    Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Заньковский.

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

    Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.

    Матч между этими командами пройдет 14 марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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