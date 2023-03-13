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    Слуцкий: Матчи «Зенита» и «Спартака» показали, что в РПЛ нет большого разрыва в мастерстве

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    Известный тренер Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от недавних матчей «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    В 19-м туре «Спартак» выиграл у «Факела» (3:2), а «Зенит» — у «Химок» (3:2).

    «Казалось, что "Спартак" — "Факел" — однозначный матч? На самом деле и было однозначно. Казалось, что все быстро было закончено, но очень похожие ситуации — в играх двух наших ведущих команд, когда и "Спартак", и "Зенит" пропустили по два мяча от клубов, находящихся в нижней части таблицы.

    Это говорит о том, что нет такого большого разрыва в мастерстве, хотя и "Зенит", и "Спартак" играют очень хорошо, у них оптимальные стартовые составы.

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    • Это также говорит о том, что началась гонка за выживание, никто не хочет уступать.

    Посмотрите, какой матч проводит "Торпедо", как сопротивляются "Факел" и "Химки". Борьба не только за высокие места, но и за зону выживания», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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