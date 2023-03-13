Нигматуллин: Список участников Кубка Азии не вызывает положительных эмоций

Экс-голкипервысказался о возможном участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Честно говоря, международный турнир — это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций при всём уважении к этим странам.

Конечно же, на безрыбье и рак — щука! Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

В марте 2023 года сборная России проведет 2 товарищеских матча. 23 марта национальная команда сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 числа Россия встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.