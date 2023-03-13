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    Нигматуллин: Список участников Кубка Азии не вызывает положительных эмоций

    Футбол Сборная России Футбол России Кубок Азии
    Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Честно говоря, международный турнир — это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций при всём уважении к этим странам.

    Конечно же, на безрыбье и рак — щука! Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

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