Азар рассказал, почему завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник мадридского «Реала»рассказал, почему прекратил выступления за сборную

Азар объявил о завершении карьеры в национальной команде вскоре после чемпионата мира в Катаре.

«Решение было принято еще до ЧМ-2022. Выступление в Катаре не стало решающим для моего решения. Настало время остановиться.

Я впервые задумался об этом после чемпионата Европы. Я сделал все возможное, чтобы вовремя прийти в форму после травмы голеностопа. К сожалению, я не смог сыграть в четвертьфинальном матче против Италии, и это действительно повлияло на мой менталитет.

В "Реале" я играю с Тони Кроосом. Он завершил карьеру в сборной Германии два года назад и сказал мне, что, когда у других есть международные обязательства, он может воспользоваться этим временем, чтобы провести время со своей семьей.

Тем временем в сборной появились новые игроки. Я не играл в "Реале", но получал игровое время в национальной команде. Мне это не нравилось, особенно потому, что новое поколение заслуживает того, чтобы играть», — приводит слова Азара HLN.

Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола.

На чемпионате мира в Катаре Азар был капитаном сборной Бельгии, которая не смогла выйти из группы.