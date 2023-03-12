ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Динамо»Ай да Кади. Новичок «Краснодара» решил исход дерби сербских тренеров
  • 18:56
    • МЮ в меньшинстве не смог победить «Саутгемптон»
  • 18:52
    • «Арсенал» крупно переиграл «Фулхэм»
  • 18:36
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд
  • 18:22
    • ЦСКА разгромил «Крылья Советов»
  • 15:59
    • Дубль Малкома помог «Зениту» переиграть «Химки»
    Все новости спорта

    МЮ в меньшинстве не смог победить «Саутгемптон»

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: счет матча 0:0

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Вест Хэм Манчестер Юнайтед Саутгемптон
    В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принял «Саутгемптон» на «Олд Траффорд». Встреча завершилась нулевой ничьей.

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    На 34-й минуте встречи Каземиро пошел в жесткий подкат, арбитры усмотрели в эпизоде грубое нарушение и после просмотра VAR желтая карточка превратилась в красную.

    Также был спорный эпизод в штрафной «святых». Один из защитников остановил мяч с использованием руки, но несмотря на апелляции игроков МЮ, судья не дал пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 0:0
    Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 90'), Люк Шоу, Каземиро, Антони (Факундо Пельистри, 74'), Джейдон Санчо (Алехандро Гарначо, 73'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Ваутер Вегорст (Скотт МакТоминай, 44') Саутгемптон: Че Адамс (Секу Мара, 76'), Камал Дин Сулемана (Адам Армстронг, 76'), Карлос Алькарас (Стюарт Армстронг, 55'), Тео Уолкотт (Пол Онуачу, 85'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Ромен Перро, Армель Белла-Котчап, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Гэвин Базуну Предупреждения: Лисандро Мартинес (10'), Люк Шоу (90 + 6') Удаление: Каземиро (34')

    МЮ снова потерял очки. У него теперь 50 пунктов и пока что за ним остается 3-е место. «Саутгемптон» с 22 очками занимает последнее место, но от спасения его отделяют всего 3 пункта.

    В другом матче тура «Вест Хэм» и «Астон Вилла» в Лондоне сыграли ничью. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Счет открыли бирмингемцы. Забил Олли Уоткинс. В середине тайма счет сравнял Саид Бенрахма, который забил с пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Астон Вилла 1:1
    Голы: 0:1 Олли Уоткинс (17'), 1:1 Саид Бенрахма (пенальти) (26') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Тило Керер, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета (Пабло Форнальс, 77'), Саид Бенрахма, Дэнни Ингс (Максвелл Корне, 86') Астон Вилла: Олли Уоткинс (Калум Чемберс, 85'), Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия (Джон Дуран, 81'), Леон Бэйли (Бертран Траоре, 64'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Алекс Морено (Лука Динь, 64'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш (Эшли Янг, 80'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждение: Лукас Пакета (70')

    «Вест Хэм» набрал 24 очка, с которыми он находится над зоной вылета. «Астон Вилла» с 35 баллами идет на 11-й позиции в таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» угомонит басков
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Карпина возьмет три очка
  • «Ростов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Удержится ли «Рома» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Рома» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс 12 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рома — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры