«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: счет матча 0:0

В матче 27-го тура АПЛпринялна «Олд Траффорд». Встреча завершилась нулевой ничьей.

На 34-й минуте встречи Каземиро пошел в жесткий подкат, арбитры усмотрели в эпизоде грубое нарушение и после просмотра VAR желтая карточка превратилась в красную.

Также был спорный эпизод в штрафной «святых». Один из защитников остановил мяч с использованием руки, но несмотря на апелляции игроков МЮ, судья не дал пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 90'), Люк Шоу, Каземиро, Антони (Факундо Пельистри, 74'), Джейдон Санчо (Алехандро Гарначо, 73'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Ваутер Вегорст (Скотт МакТоминай, 44') Саутгемптон: Че Адамс (Секу Мара, 76'), Камал Дин Сулемана (Адам Армстронг, 76'), Карлос Алькарас (Стюарт Армстронг, 55'), Тео Уолкотт (Пол Онуачу, 85'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Ромен Перро, Армель Белла-Котчап, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Гэвин Базуну Предупреждения: Лисандро Мартинес (10'), Люк Шоу (90 + 6') Удаление: Каземиро (34')

МЮ снова потерял очки. У него теперь 50 пунктов и пока что за ним остается 3-е место. «Саутгемптон» с 22 очками занимает последнее место, но от спасения его отделяют всего 3 пункта.

В другом матче тура «Вест Хэм» и «Астон Вилла» в Лондоне сыграли ничью. Игра закончилась со счетом 1:1.

Счет открыли бирмингемцы. Забил Олли Уоткинс. В середине тайма счет сравнял Саид Бенрахма, который забил с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Астон Вилла 1:1 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (17'), 1:1 Саид Бенрахма (пенальти) (26') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Тило Керер, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета (Пабло Форнальс, 77'), Саид Бенрахма, Дэнни Ингс (Максвелл Корне, 86') Астон Вилла: Олли Уоткинс (Калум Чемберс, 85'), Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия (Джон Дуран, 81'), Леон Бэйли (Бертран Траоре, 64'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Алекс Морено (Лука Динь, 64'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш (Эшли Янг, 80'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждение: Лукас Пакета (70')

«Вест Хэм» набрал 24 очка, с которыми он находится над зоной вылета. «Астон Вилла» с 35 баллами идет на 11-й позиции в таблице АПЛ.