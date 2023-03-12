«Болонья» — «Лацио»: счет матча 0:0

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Римляне» прервали свою серию, состоящую из трех побед. В прошлом туре они обыграли «Наполи», который является лидером чемпионата.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Лацио 0:0
Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Андреа Камбьязо, Никола Моро (Никлас Пюухтия, 62'), Йерди Схаутен (Гари Медель, 62'), Михел Эбишер (Роберто Сориано, 80'), Льюис Фергюсон, Гиоргос Кирьякопулос (Джошуа Зиркзее, 56'), Муса Бэрроу Лацио: Маттиа Цаканьи, Фелипе Андерсон, Педро Родригес (Маттео Канчелльери, 80'), Луис Альберто (Тома Башич, 63'), Матиас Весино, Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Николо Казале, Мануэль Лаццари, Иван Проведель Предупреждения: Эльсеид Хюсай (22'), Никола Моро (24'), Льюис Фергюсон (34'), Матиас Весино (45 + 1'), Маттиа Цаканьи (75')
«Лацио» находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. «Болонья» занимает седьмое место.