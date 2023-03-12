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    Гогниев: Мы заставили «Зенит» тянуть время

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев подвел итог матча против питерского «Зенита» (2:3).

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Уровень мастерства позволил "Зениту" забить голы. Мы посмотрели их, разобрали, сделали практически все, что от нас зависело. Были ключевые ошибки, которые команда соперника реализовала и забила на один мяч больше, но, думаю, мы достойно выглядели.

    Для этого времени и команды, которая есть, это нормальная игра, от нее надо двигаться дальше. После двух мячей нас отпустило, замены усилили. Были качели. Игрой довольны, а результат "как обычно". К команде много приковано внимания нефутбольного. Может быть, эта игра даст больше поводов поговорить о футболе.

    Смена направления очень хорошая у "Зенита", мы рискнули, тактически чуть в атаку побежали, могли дожать. Тренеру тяжело изменить что‑то в процессе, поэтому у нас был план на второй тайм. Мы его воплотили, еще могли забить. У нас немного несыгранная команда, оборона постоянно ротируется, есть на то причины. Если хуже этой игры у нас не будет, тогда будет результат.

    После перерыва мы поменяли игру, готовили план "б", и он сработал. Да, пропустили мяч от "Зенита", но кто здесь не пропускал. Считаю, что мы сегодня по игре не уступали. Самое важное — в добавленные 5 минут "Зенит" мяч не отдавал, это о чем‑то говорит. Мы заставили "Зенит" тянуть время.

    На любого игрока давит положение внизу турнирной таблицы. Где бы команда не находились, мы в первую очередь в РПЛ. Надо отдать должное команде и больше говорить о позитиве», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

    Таким образом, «Зенит» вновь увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми пунктов. У «Химок» лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.

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