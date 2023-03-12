Гальтье: «ПСЖ» заслужено обыграл «Брест»

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал победу над «Брестом» (2:1) в Лиге 1.

«Могло показаться, что "Бресту" было тяжело, но они забили с первого же голевого момента, тогда как у нас их было 7-8. Считаю нашу победу заслуженной.

Мы здорово провели первые полчаса. Спустя три дня после вылета из Лиги чемпионов нам пришлось мобилизовать все силы. Нам очень важно побить рекорд по титулам во Франции — выиграть Лигу 1 в 11-й раз. И мы должны сделать это в том числе для наших болельщиков, которые сегодня отлично нас поддерживали.

Есть определенная усталость, но команда хорошо отреагировала, сейчас каждая победа на счету», — цитирует наставника «ПСЖ» L’Équipe.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Брест» с 23 очками — на 15-й строчке.