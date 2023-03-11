«Реал» — «Эспаньол»: счет матча 3:1, обзор голов

победилв домашнем матче 25-го тура испанской Примеры. Счет составил 3:1 в пользу хозяев.

Гости открыли счет в самом дебюте поединка, когда во воротах «сливочных» отметился Хоселу.

Еще до перерыва «Реал» смог сравнять счет и перевесить чашу весов на свою сторону. Сначала забил Винисиус, а затем отметился Эдер Милитао. Точку в матче поставил Марко Асенсио, забивший уже в компенсированное время.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Эспаньол 3:1 Голы: 0:1 Хоселу (8'), 1:1 Винисиус Жуниор (23'), 2:1 Эдер Милитао (39'), 3:1 Марко Асенсио (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Эдуардо Камавинжа, Тони Кроос (Даниель Себальос, 74'), Орельен Чуаэми (Антонио Рюдигер, 74'), Лука Модрич (Марко Асенсио, 72'), Федерико Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор (Alvaro Rodriguez, 90') Эспаньол: Мартин Брайтвайт, Хоселу, Серхи Дардер, Jose Gragera (Денис Суарес, 75'), Винисиус Соуза Коста, Рубен Санчес, Леандро Кабрера, Серджи Гомес (Николас Меламед Рибаудо, 84'), Сесар Монтес, Оскар Хиль (Ронаэль Пьер-Габриэль, 69'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Леандро Кабрера (19'), Винисиус Жуниор (32'), Оскар Хиль (56'), Даниель Себальос (86'), Даниэль Карвахаль (87')

«Реал» набрал 56 очков и по-прежнему идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании. Он продлил свою серию до пяти матчей без поражений.

«Эспаньол» остался с 27 очками. Он занимает 13-ю строчку в таблице.