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    Президент «Оренбурга»: Клуб готовит предложение о продлении контракта с Личкой

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время.

    Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой», — приводит слова Еремякина «ТАСС».

    Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Действующий контракт специалиста с клубом заканчивается летом 2023 года.

    В нынешнем сезоне команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в активе.

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