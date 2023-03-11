Президент «Оренбурга»: Клуб готовит предложение о продлении контракта с Личкой

Президентрассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды

«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время.

Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой», — приводит слова Еремякина «ТАСС».

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Действующий контракт специалиста с клубом заканчивается летом 2023 года.

В нынешнем сезоне команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в активе.