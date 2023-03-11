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    «РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М: счет 3:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» в родных стенах разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

    «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»

    Три очка хозяевам поля принесли точные удары Тимо Вернера, Эмила Форсберга и Йошко Гвардиола.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Боруссия М 3:0
    Голы: 1:0 Тимо Вернер (57'), 2:0 Эмиль Форсберг (пенальти) (71'), 3:0 Йошко Гвардиол (80') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Давид Раум (Марцель Хальстенберг, 77'), Доминик Собослаи, Амаду Айдара (Мохамед Симакан, 87'), Конрад Лаймер (Кевин Кампль, 87'), Эмиль Форсберг (Даниэль Ольмо, 87'), Андре Силва, Тимо Вернер (Юссуф Поульсен, 76') Боруссия М: Марку Тюрам (Semir Telalovic, 90'), Алассан Плеа (Ларс Штиндль, 72'), Флориан Нойхаус (Ханнес Вольф, 72'), Йонас Хофман (Патрик Херрман, 90'), Куадио Коне (Оскар Фрауло, 90'), Кристоф Крамер, Лука Нец, Нико Эльведи, Коу Итакура, Джозеф Скалли, Тобиас Зиппель Предупреждение: Давид Раум (53')

    Победа позволила команде из Лейпцига набрать 45 очков и подняться на 3-е место в турнирной таблице. «Боруссия» (30) — десятая.

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    В параллельной игре «Герта» и «Майнц» сыграли вничью 1:1.

    На гол Йессика Нганкама гости ответили точными ударом Людовика Ажарка.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Майнц 1:1
    Голы: 1:0 Джессик Нганкам (пенальти) (18'), 1:1 Людовик Ажорк (57') Герта: Оливер Кристенсен, Филип Уремович, Марк Кемпф, Мартон Дардаи, Марко Рихтер (Джонджо Кенни, 73'), Лука Тусар, Толга Джигерджи (Иван Шуньич, 64'), Суат Сердар (Вилфрид Канга Ака, 89'), Марвин Платтенхардт, Джессик Нганкам (Доди Лукебакио, 72'), Флориан Нидерлехнер (Стеван Йоветич, 64') Майнц: Людовик Ажорк, Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 58'), Маркус Ингвартсен (Карим Онисиво, 58'), Антони Каси (Аарон Мартин, 46'), Антон Стах, Леандро Мартинс (Доминик Кор, 80'), Данни да Коста (Сильван Видмер, 58'), Эдмилсон Фернандеш, Штефан Белл, Андреас Ханше-Ольсен, Робин Центнер Предупреждения: Толга Джигерджи (22'), Андреас Ханше-Ольсен (52'), Лука Тусар (67')

    По итогам этой игры команды имеют следующие показатели: «Герта» (21) — пятнадцатая, «Майнц» (36) — седьмой.

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