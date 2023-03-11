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    Хомуха о Fan ID: Нужно вернуть болельщиков на трибуны

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    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что введение карты болельщика (Fan ID) вредит российскому футболу.

    Болельщики отказываются посещать матчи РПЛ из-за Fan ID
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    Болельщики отказываются посещать матчи РПЛ из-за Fan ID

    «Нужно вернуть болельщиков на трибуны! Если руководствоваться здравым смыслом, клубы должны поднять самоокупаемость. Для них это самый важный фактор.

    Но не могут этого сделать в связи с протестом болельщиков. Зрители не приходят в том количестве, в котором могли бы приходить. И из-за этого клубы испытывают финансовые проблемы. Потому что нет еврокубков. Команды, которые участвовали в ЛЧ и ЛЕ, зарабатывали на этом. Сейчас такой возможности нет.

    У меня нет карты болельщика, да и нет возможности ходить на футбол — много своей работы. Но если упростят процедуру оформления Fan ID, будет хорошо. Для меня нет проблем оформить карту, но болельщики, к сожалению, придерживаются другого мнения», — приводит слова Хомухи Sport24.

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    С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года..VrezNews1 /football/2023/03/05/fan_id/

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