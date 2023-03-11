Хомуха о Fan ID: Нужно вернуть болельщиков на трибуны

Бывший главный тренер молодежной сборной Россиисчитает, что введение карты болельщика () вредит российскому футболу.

«Нужно вернуть болельщиков на трибуны! Если руководствоваться здравым смыслом, клубы должны поднять самоокупаемость. Для них это самый важный фактор.

Но не могут этого сделать в связи с протестом болельщиков. Зрители не приходят в том количестве, в котором могли бы приходить. И из-за этого клубы испытывают финансовые проблемы. Потому что нет еврокубков. Команды, которые участвовали в ЛЧ и ЛЕ, зарабатывали на этом. Сейчас такой возможности нет.

У меня нет карты болельщика, да и нет возможности ходить на футбол — много своей работы. Но если упростят процедуру оформления Fan ID, будет хорошо. Для меня нет проблем оформить карту, но болельщики, к сожалению, придерживаются другого мнения», — приводит слова Хомухи Sport24.

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С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года..VrezNews1 /football/2023/03/05/fan_id/