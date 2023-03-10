Семак: «Зенит» сложного матча с «Химками»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от домашнего матча св 19-м туре РПЛ.

«Мы знаем тренера, знаем его требования. Мы видели матч против "Факела" и те игры, которые они проводили во время предсезонной подготовки. Какие-то требования остаются, а состав и тактические схемы меняются. Я думаю, что тренер ищет оптимальные сочетания для тех игроков, которые у них сейчас есть. Игроки хорошие, и мы ждем очень тяжелой и сложной игры.

Сейчас у нас есть определенные сложности, связанные с тем, что кубковый матч против "Динамо" пропустит группа игроков, кто-то только сейчас подходит [к оптимальной форме] — это рабочие моменты, которые есть всегда. Наше дело — работать и смотреть, чтобы все игроки по возможности были в хорошем состоянии, были готовы выйти в любой момент и помогать команде.

Состояние команды — величина абсолютно относительная. Невозможно, чтобы команда находилась в оптимальной форме — это выражение достаточно спорное. У каждого игрока есть свои индивидуальные особенности, свое состояние. Есть моменты, когда группа игроков выглядит предпочтительнее, находится на пике своей формы, более свежая. Но не бывает такого, что вся команда "на ходу". Кто-то смотрится лучше, а кто-то хуже на протяжении всего сезона. Главное — чтобы средние показатели сильно не опускались, и стабильность присутствовала на протяжении всего сезона», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет 12 марта, начало — в 14:00 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Спартак» на восемь очков.