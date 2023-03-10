Моуринью: Никогда не скажу, что 2:0 хороший результат после первого матча

Главный тренервысказался относительно матча против(2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мне понравилась организация, усилия и эмпатия на поле. Мы все помогали друг другу. Трудно играть против команд, которые играют ромбом в полузащите.

Нам нужен был сильный менталитет, потому что, когда у вас нет мяча в течение длительного времени, менталитет имеет решающее значение. Мы контролировали матч, несмотря на меньшее владение мячом. Второй гол был важен, и мы забили его в тот момент, когда могли просто спокойно довести игру до победы.

Этот результат хорош только в том случае, если мы не пропустим там три мяча. Я никогда не скажу, что это хороший результат после первого матча», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют комфортное преимущество перед ответной встречей, которая состоится в Испании в следующий четверг, 16 марта.