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    Моуринью: Никогда не скажу, что 2:0 хороший результат после первого матча

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно матча против «Реала Сосьедад» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мне понравилась организация, усилия и эмпатия на поле. Мы все помогали друг другу. Трудно играть против команд, которые играют ромбом в полузащите.

    Нам нужен был сильный менталитет, потому что, когда у вас нет мяча в течение длительного времени, менталитет имеет решающее значение. Мы контролировали матч, несмотря на меньшее владение мячом. Второй гол был важен, и мы забили его в тот момент, когда могли просто спокойно довести игру до победы.

    Этот результат хорош только в том случае, если мы не пропустим там три мяча. Я никогда не скажу, что это хороший результат после первого матча», — приводит слова Моуринью Football Italia.

    Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют комфортное преимущество перед ответной встречей, которая состоится в Испании в следующий четверг, 16 марта.

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