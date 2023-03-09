«Рома» — «Реал Сосьедад»: счет 2:0, обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянскаяуверенно переиграла испанский— 2:0.

Судьба встречи решили точный удар Стефана Эль-Шаарави с передачи Тэмми Абрахама и гол Мараша Кумбульи после ассиста Пауло Дибалы. Мячи были забиты на 13-й и 87-й минутах.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Рома — Реал Сосьедад 2:0 Голы: 1:0 Стефан Эль-Шаарави (13'), 2:0 Мараш Кумбула (87') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Диего Льоренте (Мараш Кумбула, 46'), Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Неманья Матич, Стефан Эль-Шаарави (Леонардо Спинаццола, 60'), Пауло Дибала (Эдоардо Бове, 88'), Лоренцо Пеллегрини (Жоржиньо Вейналдум, 60'), Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 61') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот (Микель Оярсабаль, 67'), Такефуса Кубо, Давид Сильва (Беньят Туррьентес, 83'), Ильяраменди, Мартин Субименди, Микель Мерино, Диего Рико Сальгуэро, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Алекс Солас, 83'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Асьер Ильярраменди (69'), Игор Субельдия (71'), Андони Горосабель (80'), Мартин Субименди (85'), Неманья Матич (90 + 4'), Микель Оярсабаль (90 + 4')

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью имеют комфортное преимущество перед ответной встречей, которая состоится в Испании в следующий четверг, 16 марта.