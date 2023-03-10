Личка: Очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат

Наставникподвел итог матча против(4:0).

«Хочу сказать большое спасибо "Сочи", потому что они позволили нам тренироваться здесь. Первый тайм для нас оказался неудачным, соперник был лучше, могли забивать в пустые ворота. У нас был один удар в створ ворот. Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что "Сочи" нас превосходил.

Установки на второй тайм? Я просил игроков, чтобы они играли, как в детстве на улице: спокойнее, как с друзьями. Почему ты не уверен в себе, боишься, выбиваешь мяч, который можешь спокойно принять. После второго гола мы стали играть лучше, очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат.

Джимми Марин? В матче с "Ахматом" я был недоволен им, но он получил удар в пятку, работал индивидуально, сегодня в стартовый состав не попал.

Я скажу ребятам, что можем радоваться завтра‑послезавтра, в понедельник надо забывать, потому что приезжает "Спартак" в следующем туре. В первом круге мы проиграли 1:4, надо вернуться на землю, что мы не чемпионы, ничего не доказали, ждем следующей игры», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).