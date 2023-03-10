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    Иванов: Народ мучается из-за Fan ID

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    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал систему Fan ID и выступил за ее отмену.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Был бы рад отмене Fan ID. Мы играли в мае прошлого года со "Спартаком" и у нас была посещаемость 26 тысяч зрителей, а в сентябре этого же года — 8 тысяч. Конечно, есть разница. Мы были пятью клубами, которые проходили через это в самом начале и больше всех пострадали. Сейчас увидели такую же проблему и с большими клубами.

    Люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Я за отмену закона или его смягчение! Особенно детям, командам и судьям. Зачем это командам? Мы приезжаем на стадион и ждём, пока в автобусе у каждого проверят Fan ID.

    Почему мы боимся отменить то, что не идет? Надо президенту РФС сказать, что получилось немного не так, как на ЧМ. Но там совершенно другая ситуация: въезд в страну был по Fan ID и можно было бесплатно передвигаться по стране. Сейчас соблюдается вся безопасность на стадионах, но не нам это решать», — цитирует Иванов для «Sport24».

    Напомним, со второй половины сезона-2022/23 система Fan ID начала работать на футбольных аренах всех клубов РПЛ. В первых матчах чемпионата России после зимней паузы посещаемость стадионов упала в 2-5 раз по сравнению с осенней частью турнира.

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