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    Аршавин назвал Гогниева очень экспрессивным и импульсивным

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации вокруг возможного конфликта главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с игроками подмосковной команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Ранее сообщалось, что инцидент произошел 9 марта во время тренировки. Гогниев был недоволен тем, что Гулиев и Тихий слишком медленно выполняют упражения.

    «Если есть скандал и тренер дерется с игроками — какая в этом польза? Мы не знаем, было это или нет. Он очень экспрессивный, импульсивный. Он был таким тренером в "Алании", перенес это в "Химки". Хотел играть с теми футболистами, которые не готовы к его футболу, пришлось закупить других.

    Я думал, что фамилия Тихий всплывала в предыдущем скандале. Оказывается, эти два футболиста были отстранены. Гогниев пришел в тренажерный зал и их увидел, сказал: "Шуруйте отсюда". Может, это было, может, нет.

    Самый эмоциональный тренер в моей карьере? Спаллетти был эмоциональным, Адвокат мог что‑то сделать во время игры», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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