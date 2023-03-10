Аршавин назвал Гогниева очень экспрессивным и импульсивным

Бывший футболист сборной Россиивысказал мнение о ситуации вокруг возможного конфликта главного тренерас игроками подмосковной команды.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 9 марта во время тренировки. Гогниев был недоволен тем, что Гулиев и Тихий слишком медленно выполняют упражения.

«Если есть скандал и тренер дерется с игроками — какая в этом польза? Мы не знаем, было это или нет. Он очень экспрессивный, импульсивный. Он был таким тренером в "Алании", перенес это в "Химки". Хотел играть с теми футболистами, которые не готовы к его футболу, пришлось закупить других.

Я думал, что фамилия Тихий всплывала в предыдущем скандале. Оказывается, эти два футболиста были отстранены. Гогниев пришел в тренажерный зал и их увидел, сказал: "Шуруйте отсюда". Может, это было, может, нет.

Самый эмоциональный тренер в моей карьере? Спаллетти был эмоциональным, Адвокат мог что‑то сделать во время игры», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 18 туров.