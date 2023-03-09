«Шериф» уступил «Ницце» в Лиге конференций, «Вест Хэм» победил АЕК

Лондонскийодержал выездную победу над кипрским(2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Майкл Антонио левым флангом начал атаку английской команды, затем сместился в центр штрафной площади, и после навеса головой уложил мяч под дальнюю штангу.

А в добавленное к первому тайму время Антонио получил мяч в 25 метрах от ворот соперника, спокойно развернулся, после чего обводящим ударом из-под защитника поразил правую «девятку».

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала АЕК Ларнака — Вест Хэм 0:2 Голы: 0:1 Майкл Антонио (36'), 0:2 Майкл Антонио (45 + 2') АЕК Ларнака: Кенан Пирич, Ismael Casas (Имад Фараж, 59'), Хрвое Миличевич, Ненад Томович, Никос Энглезу, Рафаил Мамас (Омри Альтман, 59'), Gus Ledes, Роберто Росалес (Кипрос Христофору, 88'), Ойер Оласабаль, Марин Яколиш (Омри Альтман, 77'), Рафаэл Лопеш (Неманья Николич, 58') Вест Хэм: Майкл Антонио (Джанлука Скамакка, 60'), Саид Бенрахма (Джаррод Боуэн, 60'), Мануэль Лансини (Лукас Пакета, 77'), Пабло Форнальс (Максвелл Корне, 82'), Деклан Райс (Томаш Соучек, 60'), Флинн Даунс, Аарон Крессвел, Наиф Агер, Курт Зума, Тило Керер, Альфонс Ареола Предупреждения: Флинн Даунс (68'), Тило Керер (87')

В параллельном матче тираспольский «Шериф» потерпел домашнее поражение от французский «Ниццы» — 0:1.

Гол был забит в добавленное к первому тайму время. Нападающий гостей Аюб Амрауи с левого полуфланга забросил мяч прямо под перекладину ворот «Шерифа» в дальний угол.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Шериф — Ницца 0:1 Гол: 0:1 Ayoub Amraoui (45 + 3') Шериф: Максим Коваль, Армель Джуниор Зохури, Munashe Garananga, Kiki Gabi, Степан Раделич, Патрик Кпозо, Седрик Бадоло (Amine Talal, 70'), Мухамед Диоп, Мусса Куабу, Abdoul Tapsoba, Ияйи Белив Атимвен (Ибрахим Аканби Рашид, 56') Ницца: Теремас Моффи, Гаэтан Лаборде (Бадредин Буанани, 78'), Кефрен Тюрам-Юльен (Билал Браими, 78'), Хишем Будауи (Джо Брайан, 79'), Пабло Росарио, Ayoub Amraoui, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юссуф Ндайишимие, Джордан Лотомба (Алексис Бека-Бека, 79'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Патрик Кпозо (12'), Данте (44'), Ибрахим Аканби Рашид (62'), Кефрен Тюрам-Юльен (64'), Пабло Росарио (73'), Армель Джуниор Зохури (86')

Еще в одном матче игрового дня бельгийский «Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» — 1:1.

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости — отличился Ману Тригерос.

На 57-й минуте датский нападающий Андерс Дрейер сравнял счет.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Андерлехт — Вильярреал 1:1 Голы: 0:1 Мануэль Тригерос (28'), 1:1 Андерс Драйер (57') Андерлехт: Bart Verbruggen, Микаэль Мурильо, Зено Дебаст, Ян Вертонген, Мусса Ндиайе (Киллиан Сарделла, 86'), Яри Версхарен, Амаду Диавара, Андерс Драйер (Nilson Angulo, 86'), Лиор Рафаэлов (Маджид Ашимеру, 73'), Франсис Амузу (Марио Струйкенс, 64'), Бенито Раман (Ислам Слимани, 64') Вильярреал: Хосе Моралес Луис (Николас Джексон, 73'), Jorge Pascual (Херар Морено, 58'), Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 58'), Алекс Баэна (Джовани Ло Чельсо, 73'), Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос (Рамон Терратс, 73'), Хоан Мохика, Хорхе Куэнка, Айсса Манди, Хуан Фойт, Пепе Рейна Предупреждения: Мануэль Тригерос (37'), Brian Riemer (45')

Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 16 марта.