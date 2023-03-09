Артета об игре со «Спортингом»: Мы дали им слишком много возможностей

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Мы дали им слишком много возможностей, слишком часто отдавая мяч на своей половине поля. Мы контролировали игру в течение длительного времени, но нам не хватало последнего удара. У нас отсутствуют четыре ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью. Нам пришлось вносить изменения в состав, потому что некоторые из игроков были недоступны, а другим пришлось играть не на своей позиции, но они хорошо справились. Все еще впереди, следующий матч мы играем дома и теперь должны показать, что мы лучшая команда», — приводит слова Артеты ВВС.
16 марта «Арсенал» примет «Спортинг» в ответном поединке. Игра начнется в 23:00 мск.