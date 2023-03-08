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    Тен Хаг о разгроме от «Ливерпуля»: Урок для МЮ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что 0:7 от «Ливерпуля» — это отличный урок для его команды.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Игроки хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого.

    В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя.

    Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче», — сказал главный тренер МЮ.

    9 марта «манкунианцам» предстоит первый матч с «Бетисом» в 1/8 Лиги Европы.

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