Тен Хаг о разгроме от «Ливерпуля»: Урок для МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что 0:7 от «Ливерпуля» — это отличный урок для его команды.

«Игроки хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого.

В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя.

Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче», — сказал главный тренер МЮ.

9 марта «манкунианцам» предстоит первый матч с «Бетисом» в 1/8 Лиги Европы.