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    Де Брейне — лучший ассистент по версии CIES

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    CIES Football Observatory представила отчет, в котором установила лучшего ассистента в мировом футболе на данный момент. Им стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

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    Известно, что при расчетах специалисты брали во внимание При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.

    Вторым в списке идет вингер «Барселоны» Усман Дембеле. На третьем месте нападающий ПСЖ Лионель Месси.

    Лучшие ассистенты мира по версии CIES
    • 1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 23,4 (18 голевых передач);
    • 2. Усман Дембеле («Барселона») — 17,5 (14 передач);
    • 3. Лионель Месси («ПСЖ») — 16,8 (17 передач);
    • 4. Душан Тадич («Аякс») — 15,1 (19 передач);
    • 5. Неймар («ПСЖ») — 14 (14 передач);
    • 6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») — 13,8 (12 передач);
    • 7. Букайо Сака («Арсенал») — 13,3 (11 передач);
    • 8. Антуан Гризманн («Атлетико») — 13,1 (11 передач);
    • 9. Ахмед Сайед («Замалек») — 13 (19 передач(;
    • 10. Майк-Трезор Ндайишимийе («Генк») — 12,7 (18 передач).
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