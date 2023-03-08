Де Брейне — лучший ассистент по версии CIES

Известно, что при расчетах специалисты брали во внимание При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.
Вторым в списке идет вингер «Барселоны» Усман Дембеле. На третьем месте нападающий ПСЖ Лионель Месси.
Лучшие ассистенты мира по версии CIES
- 1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 23,4 (18 голевых передач);
- 2. Усман Дембеле («Барселона») — 17,5 (14 передач);
- 3. Лионель Месси («ПСЖ») — 16,8 (17 передач);
- 4. Душан Тадич («Аякс») — 15,1 (19 передач);
- 5. Неймар («ПСЖ») — 14 (14 передач);
- 6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») — 13,8 (12 передач);
- 7. Букайо Сака («Арсенал») — 13,3 (11 передач);
- 8. Антуан Гризманн («Атлетико») — 13,1 (11 передач);
- 9. Ахмед Сайед («Замалек») — 13 (19 передач(;
- 10. Майк-Трезор Ндайишимийе («Генк») — 12,7 (18 передач).