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    Аллегри считает «Фрайбург» командой топ-уровня

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, как его команда отреагировала на поражение от «Ромы» (0:1) в Серии А. Также он заявил, что к матчам с «Фрайбургом» в Лиге Европы нужно отнестись со всей серьезностью.

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    «После игры в Риме мы чувствовали сожаление и разочарование. Когда есть нестабильность в турнирной таблице и бывает достаточно даже ничьей, кажется, что всё рушится. Ребята хорошо отреагировали на нашу ситуацию и тренировались наилучшим образом.

    Я хочу видеть позитивный настрой своих игроков. Это будет сложный матч против команды топ-уровня. Они пятые в турнирной таблице и были непобедимы в своей группе Лиги Европы. Они хорошо организованы и физически крепки. Мы должны попытаться одержать домашнюю победу, чтобы поехать в Германию с хорошим преимуществом, это было бы очень важно для нас. Мы должны с большим уважением отнестись к сопернику. Главное для нас — победа», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом» в 1/8 Лиги Европы. Матч состоится 9 марта в Турине. Начало в 22:00 мск.

    Эксперты LiveSport уверенны, что «Фрайбург» способен ответить туринцам. Они сделали прогноз на голы в матче. Все прогнозы на Лигу Европы доступны здесь.

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