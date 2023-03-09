«Ювентус»
«Ювентус» в нынешнем сезоне уже не претендует ни на что серьезное в своем чемпионате. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице Серии А.
При этом у команды имеются сложности с реализацией. Забито всего лишь 40 мячей в 25 сыгранных поединках чемпионата Италии.
Коэффициенты матча Ювентус — Фрайбург
Правда, «Ювентус» был лишен 15 турнирных очков. Если учесть их, «Старая Синьора» делила бы 2-3 места с «Интером».
В предыдущем своем поединке туринцы не разжились баллами. На выезде команда уступила «Роме» (1:0).
«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы всячески постараются обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей.
«Фрайбург»
Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Фрайбург» в своем чемпионате находится на 5 месте в турнирной таблице.
За Серебряную салатницу команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Фрайбурга» вполне посильная.
Главным бичом команды является реализация. В 23 матчах чемпионата Германии забито всего лишь 35 мячей.
Минувший тур «Фрайбург» провел вполне себе ударно. На выезде команда добыла один балл в матче с менхенгладбахской «Боруссией».
«Фрайбург» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у немцев присутствует.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.71.
На викторию «Фрайбурга» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.90.
«Фрайбург» вполне способен оказать достойное сопротивление туринцам, и уж
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.