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    «Старая Синьора» забьет и пропустит

    «Ювентус» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Фрайбург»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Ювентус»

    «Ювентус» в нынешнем сезоне уже не претендует ни на что серьезное в своем чемпионате. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице Серии А.

    При этом у команды имеются сложности с реализацией. Забито всего лишь 40 мячей в 25 сыгранных поединках чемпионата Италии.

    Коэффициенты матча Ювентус — Фрайбург

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    Правда, «Ювентус» был лишен 15 турнирных очков. Если учесть их, «Старая Синьора» делила бы 2-3 места с «Интером».

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    В предыдущем своем поединке туринцы не разжились баллами. На выезде команда уступила «Роме» (1:0).

    «Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы всячески постараются обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей.

    «Фрайбург»

    Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Фрайбург» в своем чемпионате находится на 5 месте в турнирной таблице.

    За Серебряную салатницу команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Фрайбурга» вполне посильная.

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    • Главным бичом команды является реализация. В 23 матчах чемпионата Германии забито всего лишь 35 мячей.

    Минувший тур «Фрайбург» провел вполне себе ударно. На выезде команда добыла один балл в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

    «Фрайбург» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у немцев присутствует.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.90.

    «Фрайбург» вполне способен оказать достойное сопротивление туринцам, и уж точно не будет отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.

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    «Ювентус» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» забьет и пропустит
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