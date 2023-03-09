«Ювентус» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» в нынешнем сезоне уже не претендует ни на что серьезное в своем чемпионате. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице Серии А.

При этом у команды имеются сложности с реализацией. Забито всего лишь 40 мячей в 25 сыгранных поединках чемпионата Италии.

Коэффициенты матча Ювентус — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.633.755.80Фрибет$40

Правда, «Ювентус» был лишен 15 турнирных очков. Если учесть их, «Старая Синьора» делила бы 2-3 места с «Интером».

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В предыдущем своем поединке туринцы не разжились баллами. На выезде команда уступила «Роме» (1:0).

«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы всячески постараются обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей.

«Фрайбург»

Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Фрайбург» в своем чемпионате находится на 5 месте в турнирной таблице.

За Серебряную салатницу команда вряд ли поборется. А вот в тройку попасть — задача для «Фрайбурга» вполне посильная.

Главным бичом команды является реализация. В 23 матчах чемпионата Германии забито всего лишь 35 мячей.

Минувший тур «Фрайбург» провел вполне себе ударно. На выезде команда добыла один балл в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

«Фрайбург» не проигрывает уже больше месяца. Да и мотивация дать бой одному из фаворитов Лиги Европы у немцев присутствует.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.71.

На викторию «Фрайбурга» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.90.

«Фрайбург» вполне способен оказать достойное сопротивление туринцам, и уж точно не будет отсиживаться в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.