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  • 12:50
    • Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции
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    Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес ФИФА и обвинил организацию в финансовых махинациях.

    Аурелио Де Лаурентис
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    Аурелио Де Лаурентис

    «Почему контракты нужно заключать на пять лет, почему я не могу подписать восьмилетний контракт? Через несколько лет, если игрок меняет агента, а новый ещё не начал работать, он начинает требовать повышения зарплаты.

    Вы видели на Netflix сериал FIFA Uncovered? Там показали то, чем занималась ФИФА в последние годы.

    Они крали миллиардами, а сейчас остаются в Швейцарии, вне любой европейской юрисдикции. Никто не контролирует их», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

    «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе.

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