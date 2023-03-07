Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции

Президентвыступил с критикой в адрес ФИФА и обвинил организацию в финансовых махинациях.

«Почему контракты нужно заключать на пять лет, почему я не могу подписать восьмилетний контракт? Через несколько лет, если игрок меняет агента, а новый ещё не начал работать, он начинает требовать повышения зарплаты.

Вы видели на Netflix сериал FIFA Uncovered? Там показали то, чем занималась ФИФА в последние годы.

Они крали миллиардами, а сейчас остаются в Швейцарии, вне любой европейской юрисдикции. Никто не контролирует их», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе.