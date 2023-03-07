Паркер: «Брюгге» отдаст все силы в ответном матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Брюгге»поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге». В первой игре португальский клуб победил 2:0.

«Во-первых, перед нами очень непростая задача, это ясно. Но мы с позитивом оглядываемся на первый матч. Он получился боевым. Нам не засчитали гол. Это был упорный поединок. Его исход решили две ошибки. Но большую часть матча мы боролись на равных.

Мы приехали сюда с очень непростой задачей. Хотим получить от этого удовольствие как команда и как клуб. Мы отдадим все силы в этом ответном матче, насладимся игрой и покажем тот уровень, на котором мы способны играть», — цитирует Паркера официальный сайт УЕФА.

Матч «Бенфика» — «Брюгге» пройдет сегодня, 7 марта. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.