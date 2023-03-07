Юрич прокомментировал победу над «Болоньей»

Главный тренер «Торино»подвел итоги победного поединка над «Болоньей» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

«Команда долгое время играла очень хорошо в игровом плане. Отличный первый тайм и хороший второй. Мы терпели, но смогли выиграть у "Болоньи", которая провела хороший матч.

Нам нужно сделать шаг вперед, потому что всегда быть десятым утомляет и разочаровывает в долгосрочной перспективе. Вы либо идете вверх, либо падаете», — приводит слова Юрича журналист Джанлука Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А (34 очка). «Болонья» располагается на восьмой позиции (35).