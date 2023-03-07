Буффон: Я по-прежнему так же энергичен, как и раньше

Голкипер «Пармы»в разговоре с журналистами заявил о том, что пока его команда не выйдет в элитный дивизион, то он не завершит свою карьеру.

«Я по-прежнему так же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря возвращению в ворота в 43 года. Это определенно дает мощный эмоциональный и энергетический всплеск.

Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с "Пармой" — это для меня является главной целью», — приводит слова Буффона ITASportPress.

На данный момент «Парма» занимает седьмую строчку в турнирной таблице подэлитного итальянского дивизиона. 45-летний Буффон в десяти матчах дважды сыграл на ноль.