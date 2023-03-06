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    Закария: В матче с «Лидсом» мы сражались за Грэма Поттера

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    Полузащитник «Челси» Денис Закария оценил игру команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (1:0).

    Денис Закария
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    Денис Закария

    «Мы довольны победой, и это даст нам необходимый импульс для матча с "Боруссией", а наши игроки станут более собранными.

    Я не могу сказать, что произойдёт в будущем, но это точно придаст нам уверенности. После этой победы мы точно будем работать лучше.

    Сражались ли мы за нашего тренера Грэма Поттера? Конечно. Это был тяжёлый период и для него, и для нас, было непросто проигрывать столько матчей.

    Мы — "Челси", и мы должны побеждать. В конце концов, мы хорошо выступили в матче с "Лидсом", и теперь мы счастливы», — приводит слова Закарии Football.London.

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    • После этого матча «Челси» располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с 34 очками в активе. Закария провел 6 матчей в АПЛ за «синих» и не отметился результативными действиями.

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