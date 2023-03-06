«Ренн» — «Марсель»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал выездную победу надв матче 26-го тура Лиги 1.

На 57-й минуте встречи единственный мяч забил Сеад Колашинац, воспользовавшийся ассистом Дженгиза Ундера.

Таким образом, «Марсель» прервал серию из двух поражений, в рамках которой он проиграл ПСЖ (0:3) и вылетел из Кубка Франции, уступив «Анси».

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Марсель 0:1 Гол: 0:1 Зеад Колашинац (57') Ренн: Стив Манданда, Джед Спенс, Варме Омари, Артур Теате, Адриен Трюффер, Жереми Доку (Дезире Дуэ, 26'), Батист Сантамария, Бенжамен Буриго (Ловро Майер, 86'), Карл Токо Экамби, Амин Гуири, Арно Калимуэндо (Ибрахим Салах, 74') Марсель: Алексис Санчес (Vítor Carvalho, 85'), Маттео Гюэндузи (Руслан Малиновский, 46'), Дженгиз Ундер (Аззедин Унаи, 85'), Нуну Тавареш, Жордан Верету, Валентин Ронжье, Жонатан Клосс (Исса Каборе, 80'), Зеад Колашинац, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Пау Лопес Предупреждения: Дезире Дуэ (66'), Леонардо Балерди (90 + 2')

В таблице Лиги 1 клуб победители занимают 2-е место с 55 очками на счету. «Ренн» — в пределах зоны Лиги Европы и Лиги чемпионов с 46 баллами. Ему угрожает «Лилль».