ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Fan ID центр Евро-2020Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет
  • 00:54
    • «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»
  • 00:43
    • Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»
  • 21:33
    • ЦСКА проиграл «Сочи» в РПЛ
  • 21:22
    • «Ливерпуль» забил 7 мячей «Ман Юнайтед»
  • 20:18
    • «Барселона» благодаря голу Рафиньи победила «Валенсию»
    Все новости спорта

    «Марсель» на минимальном результате прошел «Ренн»

    «Ренн» — «Марсель»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Ренн
    «Марсель» одержал выездную победу над «Ренном» в матче 26-го тура Лиги 1.

    Фрагмент игры
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент игры

    На 57-й минуте встречи единственный мяч забил Сеад Колашинац, воспользовавшийся ассистом Дженгиза Ундера.

    Таким образом, «Марсель» прервал серию из двух поражений, в рамках которой он проиграл ПСЖ (0:3) и вылетел из Кубка Франции, уступив «Анси».

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Марсель 0:1
    Гол: 0:1 Зеад Колашинац (57') Ренн: Стив Манданда, Джед Спенс, Варме Омари, Артур Теате, Адриен Трюффер, Жереми Доку (Дезире Дуэ, 26'), Батист Сантамария, Бенжамен Буриго (Ловро Майер, 86'), Карл Токо Экамби, Амин Гуири, Арно Калимуэндо (Ибрахим Салах, 74') Марсель: Алексис Санчес (Vítor Carvalho, 85'), Маттео Гюэндузи (Руслан Малиновский, 46'), Дженгиз Ундер (Аззедин Унаи, 85'), Нуну Тавареш, Жордан Верету, Валентин Ронжье, Жонатан Клосс (Исса Каборе, 80'), Зеад Колашинац, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Пау Лопес Предупреждения: Дезире Дуэ (66'), Леонардо Балерди (90 + 2')

    В таблице Лиги 1 клуб победители занимают 2-е место с 55 очками на счету. «Ренн» — в пределах зоны Лиги Европы и Лиги чемпионов с 46 баллами. Ему угрожает «Лилль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После удара в Москве ЦСКА влепит ответку в гостях
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Автомобилист» готов к тяжелейшему этапу серии
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • «Кубань» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Орландо — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бруклин — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры