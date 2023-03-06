Геркус: Гончаренко мог возглавить «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо»признался, что пытался назначитьна пост главного тренера столичного клуба.

В августе 2022 года Гончаренко возглавил «Урал».

«Надеясь переломить печальную турнирную тенденцию, я настоял в октябре на приглашении Андрея Талалаева, который оказался свободным на тот момент.

В Кубке кое‑чего добились, дважды выиграли, в чемпионате несколько раз были близки к очкам, — не получалось, уже набрали инерцию падения.

Идея сохранить состав, выигравший Первую лигу, не моя, а совета директоров. Но готов взять на себя часть ответственности за чужое решение. Возможно, летом кого‑то не докупил, не настоял на своем тренере, не привел в команду Гончаренко или Кержакова.

На определенном этапе Гончаренко был целью, задолго до Талалаева. Я опоздал всего на день‑два, тренер возглавил Урал», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 18 туров.