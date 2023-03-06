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    Геркус: Гончаренко мог возглавить «Торпедо»

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    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус признался, что пытался назначить Виктора Гончаренко на пост главного тренера столичного клуба.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    В августе 2022 года Гончаренко возглавил «Урал».

    «Надеясь переломить печальную турнирную тенденцию, я настоял в октябре на приглашении Андрея Талалаева, который оказался свободным на тот момент.

    В Кубке кое‑чего добились, дважды выиграли, в чемпионате несколько раз были близки к очкам, — не получалось, уже набрали инерцию падения.

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    • Идея сохранить состав, выигравший Первую лигу, не моя, а совета директоров. Но готов взять на себя часть ответственности за чужое решение. Возможно, летом кого‑то не докупил, не настоял на своем тренере, не привел в команду Гончаренко или Кержакова.

    На определенном этапе Гончаренко был целью, задолго до Талалаева. Я опоздал всего на день‑два, тренер возглавил Урал», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

    «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 18 туров.

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