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    Геркус раскрыл подробности несостоявшегося трансфера Дзюбы в «Торпедо»

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    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, почему московский клуб не смог подписать экс-капитана сборной России Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В начале февраля Дзюба стал игроком «Локомотива».

    «В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Остальные — не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять…

    В общем, я свою точку зрения озвучил: "Дзюба — наш выход". Ответом были тяжелые раздумья и слова: "Дзюба — не наш выход". Это произошло еще в начале января.

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    • Талалаев занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за — с учетом продолжения поисков. Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать. Адаптируется ли в России условный француз из "Ботева", проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно. Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане. Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех‑четырех. При умном подыгрыше — больше. "Дзюба не забьет" — такой опции нет, это нереально.

    Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в "Локомотиве", где совет директоров по каким‑то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в "Торпедо". Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго.

    Первая причина отказа — возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. У Дзюбы миллион сто тысяч подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ. К нему за автографом по двести человек выстраивается. Дзюба в "Торпедо" — это кассовые сборы и всеобщее внимание.

    Второй повод — опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.

    Третья причина — атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша», — сказал Геркус в интервью «Матч ТВ».

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