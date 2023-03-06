Бердыев: В игре с ЦСКА увидел «Сочи», который был в серебряный год

Главный тренер «Сочи»прокомментировал победу над(2:0) в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

«Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч.

Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

Безусловно, главный посыл был играть дисциплинированно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я увидел.

На сегодняшний день скамейка меня устраивает. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

Думаю, что была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить», — приводит слова Бердыева 'Матч ТВ'.