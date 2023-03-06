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    Бердыев: В игре с ЦСКА увидел «Сочи», который был в серебряный год

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    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч.

    Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

    Безусловно, главный посыл был играть дисциплинированно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я увидел.

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    • На сегодняшний день скамейка меня устраивает. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

    Думаю, что была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить», — приводит слова Бердыева 'Матч ТВ'.

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