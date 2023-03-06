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    Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца за победу в Ла Лиге

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ничейного матча с «Бетисом» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

    Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. "Реалу" нужно прибавлять.

    Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Нельзя сказать, что это нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять баллов. «Бетис» с 41 очком — на пятой строчке.

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