Анчелотти: «Реал» будет бороться до конца за победу в Ла Лиге

Главный тренер «Реала»подвел итоги ничейного матча с «Бетисом» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.

«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. "Реалу" нужно прибавлять.

Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Нельзя сказать, что это нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять баллов. «Бетис» с 41 очком — на пятой строчке.