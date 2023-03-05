«Реал» нацелился на полузащитника «Лестера»

Боссы мадридского «Реала» готовы в летнее межсезонье подписать полузащитника «Лестера» и бельгийской сборной

По информации Defensa Central, изначально «Королевский клуб» планировал усилить центр поля англичанином Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии», но немецкая команда требует за молодого игрока около 150 миллионов евро.

Таким образом, руководство «сливочных» решило переключить свое внимание на других полузащитников. И приоритетным вариантом для «сливочных» стал бельгийский хавбек. Контракт игрока с «лисами» истекает грядущим летом.

В текущем розыгрыше АПЛ Тилеманс провел 23 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.