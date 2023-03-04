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    Полузащитник «Факела» рассказал, почему бросил футбол на 3 года

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    Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов объяснил, почему закончил с футболом на три года. Футболист находится в воронежском клубе на правах аренды, права на игрока принадлежат «Краснодару».

    Вячеслав Якимов
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    Вячеслав Якимов

    «Мне 17-18 лет, я на хорошем счету в академии "Краснодара". Но не получаю никакого удовольствия от футбола. Понимаю: никак не буду счастливым, если продолжу так жить. Надо что-то менять, найти новое призвание.

    Решение бросить футбол не сиюминутное, это накапливалось. У меня произошло выгорание. Не знаю, ощущали ли вы подобное, а я тогда так устал, что просто расхотел профессионально заниматься любимым вроде бы делом.

    Шёл на тренировки без всякого желания. Работать по два раза в день, отдаваться этой работе в какой-то момент я был просто не готов. Что-то подростковое рвалось, душа просила больше свободы, времени на самого себя. Эта несвобода давила на меня и усугубляла желание бросить футбол.

    В академии же как: каждый день ранние подъёмы на тренировку, постоянные разъезды. По вечерам накрывала апатия. Не хотелось вообще ничего. Тебя каждый день заставляют, заставляют — а тебе осточертело.

    Так я бросил футбол на три года», — приводит слова Якимова Sport24.

    В нынешнем сезоне футболист провел за «Краснодар» 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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