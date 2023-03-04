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    Долгов объяснил, почему «Химки» не выиграли у «Факела»

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    Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал ничью с воронежским «Факелом» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

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    «Было тяжело. Поле было такого качества, что не позволяло играть в комбинационный футбол. Приходилось постоянно грузить верхом на нападающих, была постоянная борьба. Низом только раза два встретился с мячом. Тяжелая борьба. Понятно, что хотели выиграть. Получилось так, как получилось.

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    • Я бы не сказал, что "Факел" много бил. Наверное, оба клуба тогда уже свалились на примитивную игру с забросами. Может быть, от этого и стало меньше моментов.», — приводит слова Долгова «Матч ТВ».

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче подмосковная команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.

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