Долгов объяснил, почему «Химки» не выиграли у «Факела»

Нападающий «Химок»прокомментировал ничью с воронежским «Факелом» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Было тяжело. Поле было такого качества, что не позволяло играть в комбинационный футбол. Приходилось постоянно грузить верхом на нападающих, была постоянная борьба. Низом только раза два встретился с мячом. Тяжелая борьба. Понятно, что хотели выиграть. Получилось так, как получилось.

Я бы не сказал, что "Факел" много бил. Наверное, оба клуба тогда уже свалились на примитивную игру с забросами. Может быть, от этого и стало меньше моментов.», — приводит слова Долгова «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче подмосковная команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.